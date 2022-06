Daniella Marques é nomeada presidente da Caixa Econômica

Após Pedro Guimarães pedir demissão da Presidência da Caixa Econômica Federal, o governo já definiu o novo presidente do banco. Daniella Marques, que atuava como secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, foi nomeada para comandar a instituição.





A nomeação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da Uniã0 (DOU).





Considerada o braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes, Daniella é formada em administração pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e tem MBA em Finanças pelo Ibmec. Ela também atuou por 20 anos no mercado financeiro, na área de gestão independente de fundos de investimentos.





Já Pedro Guimarães deixou o comando da Caixa após denúncias de abuso sexual que teriam sido cometidas contra funcionárias do banco. Ao anunciar sua demissão, ele divulgou uma carta negando ter cometido qualquer crime e chamou o episódio de “uma situação cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa com a força da verdade”.





(Pleno News)