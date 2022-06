Guarany de Sobral perde fora de casa e não consegue o acesso à primeira divisão do estadual

Jogando contra o Grêmio Pague Menos, durante a tarde desta quarta-feira (29), no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, o Guarany de Sobral perdeu por 3 a 1, em jogo válido pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Cearense.





Com o resultado, a equipe sobralense não conseguiu se classificar para a segunda fase do campeonato, que também será realizada em sistema de pontos corridos. Os dois melhores colocados estarão na Série A do ano que vem.





O Cacique do Vale entrou totalmente adormecido para o jogo e viu a equipe da capital marcar 3 gols e continuar pressionando mesmo com 1 jogador a menos. O gol do Bugre foi marcado por Alisson Cariús.





Para este ano o Guarany de Sobral só terá a Taça Fares Lopes para disputar. O clube estava em 1° lugar no início desta rodada, mas com a derrota caiu para 6° e ficou de fora por ter menos vitórias que o Guarani de Juazeiro, que venceu o Tiradentes fora de casa.





Ficou de fora para o Guaraju





A pontuação na tabela ficou empatada entre 5°, 6° e 7° colocados. A ordem de classificação foi decidida pelo número de vitórias e saldo de gols.





Caso o Cacique do Vale não tivesse marcado o gol no jogo de hoje, teria terminado a primeira fase em 7° colocado, pois o Tiradentes também tinha três vitórias, mas ganharia no saldo de gols. Veja como ficou a classificação abaixo:





Os classificados e a fase seguinte





Cinco equipes avançaram para a próxima fase: Horizonte, Floresta, Barbalha, Pague Menos e Guarani de Juazeiro, respectivamente.





O Cariri, que tinha uma das folhas salariais mais altas da competição, foi rebaixado ao lado do Maranguape.





A próxima fase terá início no domingo, dia 10 de julho e está prevista para acabar em 5 de agosto. Confira a tabela de jogos abaixo:



Fonte: Sobral Portal de Notícias (SPN)