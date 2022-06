Corpos achados em caminhão nos EUA tinham tempero para esconder cheiro

As 51 pessoas encontradas mortas em um caminhão perto da cidade de San Antonio, no Texas (EUA), tinham tempero de carne espalhado pelo corpo. A suspeita da polícia local é de que os traficantes que levavam os imigrantes ilegais tenham usado os condimentos para esconder o cheiro dos corpos putrefeitos.





Agentes de segurança acreditam que os traficantes tenham avaliado que, como o caminhão não tinha refrigeração e a região está sofrendo com uma forte onda de calor, o cheiro dos corpos poderia chamar atenção de pessoas que passassem pelo local. As vítimas teriam ficado no veículo durante um trajeto de 240 km e temperatura de 39ºC.





O chefe da polícia local, William McManus, contou que um funcionário da cidade ouviu um grito de socorro vindo do caminhão, que foi encontrado na segunda-feira (27).

As autoridades suspeitam que as vítimas são imigrantes ilegais que seguiam do México para os Estados Unidos. A cidade fronteiriça é conhecida como “ponto de desembarque” para os imigrantes irregulares.





Nesta quarta-feira (29), o total de mexicanos confirmados entre os mortos subiu de 22 para 27. Um corpo permanece sem identificação. Agências internacionais de notícias afirmam que a principal hipótese é que o caso envolva “um suposto evento de tráfico humano”.





(Metrópoles)