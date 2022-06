DESCASO: Falta de água atinge aproximadamente 10 bairros de Sobral

Na manhã desta sexta-feira (3), moradores de diferentes bairros relataram tentar utilizar água tratada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), mas as torneiras estavam “secas”.





Ouvintes da Paraíso FM ligaram para o programa Estação 101 a fim de relatar que não havia água em suas casas. De acordo com a população, a falta de água atingiu os bairros Sumaré, Dom José, Padre Ibiapina, Campo dos Velhos, Alto do Cristo, Terrenos Novos, Junco, Parque Santo Antônio, Centro e Alto da Brasília.





“Desde ontem não tem água aqui. SAAE você podia ajeitar essa água, porque quando chega no final do mês tem que pagar”, manifesta a espectadora Socorro.





Por outro lado, em algumas residências, está saindo com coloração escura e cheiro ruim. É como explica Maria Joanice. “Oi, Ridyelle. Bom dia, tudo bem? Você já viu como está a água de Sobral? A água tá imunda”. A moradora enviou a foto para comprovar seu relato. Confira abaixo:

Ao entrar em contato com o SAAE via telefone, foi informado que a assessoria emitiria uma nota por meio das redes sociais, antes disso nada poderia ser esclarecido. Por volta das 15h, o comunicado foi compartilhado. Veja a imagem retirada do Instagram do serviço.

De acordo com a empresa, a paralisação temporária é necessária, uma vez que não é possível realizar os procedimentos necessários com o sistema em pleno funcionamento. O reparo está sendo realizado no bairro Alto do Cristo. A previsão é de que o serviço seja concluído até as 19h desta sexta-feira.





Com informações de Ana Karine / Sistema Paraíso