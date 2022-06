Polícia faz megaoperação para prender quem furtou Carlinhos

Nesta sexta-feira (3), o programa Cidade Alerta, da RecordTV, anunciou que a polícia de Alagoas está fazendo uma megaoperação para prender os criminosos responsáveis pelo furto ao apartamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Mais de 30 viaturas estão envolvidos na força-tarefa.





A operação envolve policiais militares e civis. Um avião águia também está sendo usado na mobilização. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.





Segundo o apresentador Luiz Bacci, o episódio gerou uma crise na secretaria de segurança do estado, visto que o caso teve uma grande repercussão.





O apartamento foi furtado no último domingo (29). Foram levados R$ 5 milhões em joias.





No dia do crime, Carlinhos não estava em casa porque estava passando por uma cirurgia. O companheiro dele também não estava no imóvel, pois tinha feito uma viagem a trabalho em Cancún, no México.





(Pleno News)