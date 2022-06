Dois homens são mortos e um fica ferido durante confronto com a PM em Jijoca de Jericoacoara/CE

Conforme a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento após denúncias de tráfico de drogas e, quando chegaram próximo a uma residência, foram atacados pelos três homens. Os policiais revidaram, atingindo o trio.





Os suspeitos, que não tiveram as identidades informadas, foram socorridos para o hospital do município; dois deles não resistiram aos ferimentos e morreram. Já o sobrevivente foi transferido para a Santa Casa de Sobral. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Ainda durante a ação, a polícia apreendeu armas e drogas que estavam com os suspeitos.





(G1/CE)