FIM DOS TEMPOS: Pai é preso suspeito de estuprar e engravidar as duas filhas em Crateús/CE

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de estuprar e engravidar as duas filhas em Crateús, no interior do Ceará. A prisão aconteceu nesta terça-feira (21), após uma das vítimas publicar nas redes sociais que havia acabado de ser estuprada pelo pai. A jovem, de 19 anos, relatou à Polícia Civil que os abusos aconteciam desde que ela tinha 13 anos e que teve um filho, hoje com dois anos, do próprio pai.





A outra filha do suspeito, de 15 anos, deu à luz a um filho nos últimos dias e também há indícios de que a gravidez seja resultado de estupro praticado pelo pai contra a adolescente. A polícia aguarda o resultado do exame genético para que seja comprovada a paternidade das duas crianças.





As investigações contra o suspeito começaram após a polícia ter acesso aos relatos de uma das vítimas em postagem nas redes sociais. Logo em seguida, eles foram até o endereço da jovem e constataram a veracidade da denúncia. O suspeito e a vítima foram levados à Delegacia Regional de Crateús, onde o homem foi autuado em flagrante por estupro.





Com informações do G1/CE

Foto ilustrativa