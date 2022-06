Chefe de grupo criminoso do Ceará que ostentava vida de luxo nas redes sociais é presa na Bahia

Uma mulher de 28 anos, identificada como Jéssica Andrade da Silva, foi presa na quarta-feira (22), em Salvador, Bahia. Ela é suspeita de chefiar uma organização criminosa no Ceará. As autoridades disseram que ela ostentava uma vida de luxo nas redes sociais.





Jéssica era companheira de Vicente Antônio de Freitas Filho, conhecido como “Vicente Peru”, de 36 anos. Ele é um dos chefes de uma organização criminosa no estado. Vicente foi preso em 2016, em Goiás, e está em unidade prisional federal.





De acordo com as investigações, após a transferência de “Vicente Peru” para o Sistema Penitenciário Federal em 2017, Jéssica passou a exercer funções do chefe no grupo, com amplo conhecimento dos negócios ilícitos do ex-companheiro.





Ela seria suspeita ainda de participar, em determinadas ocasiões, diretamente das ordens de “Vicente Peru” ou colaborava de alguma forma para que estas fossem cumpridas.





O mandado de prisão preventiva contra de Jéssica foi expedido pela Vara de Delitos de Organização Criminosa de Fortaleza. Ela foi presa em Salvador e não reagiu no momento da abordagem policial. A Polícia cearense procura outros integrantes da organização e negocia o retorno de Jéssica ao Ceará.





A ação para a prisão contou com a participação da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), a Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e Polícia Civil da Bahia (PC-BA).





