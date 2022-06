RAIO apreende mais de seis quilos de drogas e munições em Massapê-CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu na manhã desta quinta-feira (23) aproximadamente 6,5 kg de drogas, R$ 5.538,10 em espécie, quatro munições intactas, balança, faca, ligas elásticas e sacos plásticos no bairro Alto da Boa Vista da cidade de Massapê. A ocorrência se deu após denúncia de tráfico de drogas em uma casa no endereço.





Equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) recebeu denúncia relatando que em uma casa na rua Olegário Carneiro havia tráfico de drogas. Os policiais militares foram até o local e se depararam com a casa apontada desocupada, adentrando com anuência de vizinhos para averiguar a denúncia.





No local, foi apreendido crack (2575 gramas), cocaína (3465 gramas), maconha (455 gramas) e demais materiais, que foram deixados a disposição da justiça na Delegacia de Massapê.





A população pode contribuir com o trabalho da polícia repassando quaisquer informações que possam levar a captura de suspeitos, com sigilo garantido. Os números para contato são (85) 3101-0181 (WhatsApp/ Disque Denúncia da SSPDS), 181 ou 190.





(Assessoria de Comunicação da PMCE)