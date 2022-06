SP: Pré-candidata a deputada federal defende projeto para "aumentar pênis" de graça

A pré-candidata a deputada federal por São Paulo Juju Ferrari divulgou por meio das suas redes sociais um projeto para ‘aumentar o pênis’ dos homens. A modelo e bacharel em direito defende que a cirurgia seja disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).





“Eu quero vir com o projeto ‘pR$#$% do povo. Todos os meus seguidores pedem para aumentar e dizem que é caro. O SUS tem que dar para vocês”, disse ela por meio dos stories do Instagram.





“Quer aumentar o tamanho do menino? Vou fazer o SUS liberar”, prometeu Juju, caso seja eleita.

FONTE: ISTO É