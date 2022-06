Moro faz paródia com condenações de Lula na Lava Jato, VEJA VÍDEO

O ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) publicou nesta quarta-feira (22) um vídeo criticando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com uma paródia da música “Acorda, Pedrinho”. No material, Moro ironiza o petista lembrando investigações da operação Lava Jato.





“Acorda Lulinha, que hoje tem Lava Jato e, em Curitiba, você foi condenado. Sítio em Atibaia, ele foi reformado, e o seu tríplex ficou bem decorado”, diz a letra da paródia.





Por condenação de Sergio Moro, Lula ficou preso por 580 dias cumprindo pena pelo caso do tríplex no Guarujá (SP). A sentença de Moro fixou pena de 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na 2ª Instância, o TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) manteve a condenação, mas aumentoua pena para 12 anos e 1 mês. Já o julgamento no STJ (Superior Tribunal de Justiça) a pena foi reduzida para 8 anos e 10 meses.





Posteriormente, em abril de 2021, o STF (Supremo Tribunal Federal) anulou as condenações contra o petista na Lava Jato e declarou Moro parcial para julgar o caso do tríplex. Com a decisão, a Corte devolveu a Lula seus direitos políticos.





Moro critica STF





Para Moro, o STF perdeu “força e legitimidade frente à opinião pública”. Segundo o ex-juiz, o mensalão e a Lava Jato foram “os melhores momentos” da Corte, mas decisões de ministros “enfraqueceram o combate à corrupção”.