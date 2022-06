Empresa de cimento abre vagas de emprego no Ceará

As sete vagas de trabalho são para as cidades de Quixeré, Pecém e Fortaleza.

As inscrições, abertas pela empresa Cimento Apodi, devem ser realizadas até o dia 11 de julho no site da empresa . Os candidatos devem ter concluído ensino superior, entre julho de 2019 e julho de 2022. É desejável ter inglês no nível intermediário ou avançado.





Os candidatos deverão ter disponibilidade para trabalhar presencialmente em Quixeré (2 vagas), Pecém (1 vaga) e Fortaleza (4 vagas). Os aprovados vão atuar nas áreas industrial, assessoria técnica e de desenvolvimento tecnológico, controladoria e finanças, gestão de pessoas (Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho/ Sustentabilidade), Suprimentos, Logística e S&OP.





A seleção conta com etapas de prova online, check-up de competência e inglês (online), painel, banca (presencial ou online) e etapa final (presencial). A carga horária para os selecionados é de 220h mensais, com previsão de início do programa, ainda em agosto deste ano. O programa tem duração de 18 meses, com possibilidade de efetivação em posições estratégicas de gestão ou especialista.





Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso