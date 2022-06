TRAGÉDIA: Homem morre após ataque de abelhas em Santa Quitéria

Um homem de 47 anos morreu vítima de um ataque de abelhas no começo da tarde deste sábado (18), no centro de Santa Quitéria. O fato aconteceu atrás da residência da vítima (no arredor do açude Zé Lobo).





O motorista Cláudio Sampaio Ximenes estava em uma área atrás da casa, quando foi severamente atacado por um enxame. Caído no chão, o mesmo pedia socorro e o seu irmão, o mecânico Biscoito, ainda tentou salvá-lo e também acabou sendo atacado.





Cláudio chegou a ser levado para o Hospital Municipal com o corpo marcado pelas picadas, mas deu entrada no local às 12h47 já sem vida. Segundo familiares, ele era alérgico à abelhas. A vítima deixa esposa e três filhos.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a remoção do enxame, o que deverá acontecer ainda hoje.





(A Voz de Sta. Quitéria)