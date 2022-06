Varíola do Macaco: novo caso suspeito da doença é notificado em Caridade/CE

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) recebeu a notificação nesta sexta-feira (17) de dois casos suspeitos de varíola dos macacos. Um deles é no município de Caridade, no interior do estado. O outro é no município de Cedro, já anunciado pela prefeitura do município nesta quinta-feira (16), cujo paciente é um homem de 54 anos.





Os dois novos casos seguem em investigação epidemiológica. Os pacientes cumprem isolamento e, segundo a Sesa, foram aplicadas medidas como busca de contatos e coleta de material para exames laboratoriais para elucidação do caso e para diagnóstico diferencial para outras doenças, que estão em processamento.





Nenhum dos dois pacientes com casos suspeitos da varíola dos macacos viajaram para estados do Brasil que já possuem casos confirmados da doença. O paciente do Cedro, contudo, teve contato com uma pessoa de São Paulo, onde há casos confirmados. A vigilância em saúde da Sesa permanece monitorando os dois casos.





