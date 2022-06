Ex-empresário de Luva de Pedreiro quebra o silêncio. Leia

Após muitas tentativas da coluna LeoDias em conversar com Allan Jesus, dono da ASJ Consultoria e responsável por cuidar da carreira de Iran Santana Alves, o Luva de Pedreiro, eis que na noite desta quarta-feira (22/6) o empresário entrou em contato com a nossa equipe e manifestou o desejo de esclarecer todos os pontos do imbróglio envolvendo o gerenciamento da vida profissional e financeira do seu agora ex-assessorado.





“Nesse momento, eu prefiro falar pouco. Com o devido tempo e esclarecimento dos fatos, pretendo não só falar, como mostrar tudo. Livro aberto. A minha grande vantagem é que além de falar, eu posso mostrar de forma muito confortável tudo que fiz”, disse ele.





Tanto Iran quanto Allan, até pouco tempo atrás eram dois nomes desconhecidos do público das redes sociais. Iran explodiu com seus vídeos, enquanto Allan fazia sucesso em seu meio, o agenciamento da carreira de jogadores de futebol e atuação no marketing digital. Os dois se encontraram e formaram uma parceria polêmica.





Sempre posando ao lado de Iran, o empresário começou a ser questionado pelo fato de, mesmo com tanto sucesso, Luva de Pedreiro ainda aparenta levar a mesma vida simples de antes. Os novos gestores da carreira do influenciador, que preferiram não ser identificados neste momento, disseram com exclusividade à coluna LeoDias o estado chocante que se encontra as duas únicas contas bancárias do jovem.





As duas contas de Luva de Pedreiro tiveram um giro de R$ 7.500 no decorrer do ano de 2022, porque de saldo, atualmente, “não possui praticamente nada”, nas palavras da nova equipe. Eles ainda enfatizam que se Allan Jesus disser que existe outra conta bancária além dessas, isso não é de conhecimento algum do influenciador.





(Metrópoles)