INACREDITÁVEL! Novos gestores revelam quanto Luva de Pedreiro tem no banco

Os novos gestores da carreira de Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, revelaram os valores atuais das contas bancárias do influenciador digital. As informações são do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.





Os nomes dos integrantes da nova equipe responsável pela gestão de Iran não foram divulgados. Eles contaram que as duas únicas contas bancárias do influenciador tiveram um giro de R$ 7.500 no decorrer do ano de 2022.





O jovem não tem praticamente nada no saldo atual, de acordo com os gestores. Eles disseram ainda que o ex-empresário do jovem, Allan Jesus, afirma que existe outra conta bancária além das duas que foram checadas. Porém, a informação não é de conhecimento do influenciador.





Iran tem mais de 14 milhões de seguidores no Instagram. No último fim de semana, Luva de Pedreiro fez uma live na rede social e deixou os fãs preocupados ao dizer que ia parar de publicar vídeos. No entanto, menos de 24 horas após o desabafo, o rapaz voltou a fazer postagens.





O colunista Leo Dias destacou que o início de Iran nas redes “foi tão promissor, que mesmo sem exclusividade com alguma empresa, seu primeiro grande faturamento foi de R$ 300 mil”. Além disso, há dois meses, o influenciador conseguiu um contrato de R$ 1 milhão com a Amazon Prime Video para a divulgação do cardápio de eventos esportivos.





Com isso, os fãs querem saber como o dinheiro de Ferreira foi gerenciado, visto que ele segue morando em uma casa simples no interior da Bahia. (Pleno News)