Ézio Azevedo toma posse na presidência da OAB Subsecção Sobral

Ocorreu na última sexta-feira (24), a Solenidade de Posse da Diretoria e Conselho da OAB Subsecção de Sobral da gestão 2022/2024.





A cerimônia, realizada no auditório do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), recebeu a presença da Juíza de Direito de Sobral, Dra. Joyce, do Deputado Federal Moses Rodrigues, do Procurador Geral do Município de Sobral Dr. Rodrigo Araújo, entre outras autoridades.





Ézio Azevedo, eleito para a presidência da OAB Subecção Sobral, tomou posse junto com a vice-presidente, Eveline carneiro, diretores, tesoureiros e secretários. A Vice-Presidente da OAB Sub. Sobral, Cristiane Leitão, foi a responsável por abrir a cerimônia solene de posse.





Na ocasião, o Presidente da Escola Superior de Advocacia do Ceará, Eduardo Pragmácio, contou que o desafio dessa nova gestão é substituir a anterior que era muito bem avaliada pelas autoridades do estado. “Sobretudo é dar continuidade ao trabalho na formação da educação jurídica dos advogados, o atendimento de suas prerrogativas e também um olhar social na defesa dos direitos humanos”.





O novo Presidente da OAB Subecção Sobral também relata os desafios que virão “Queremos a união da classe para que com isso possamos ter vez, ter voz e ter respeito. Seja perante ao magistrado e mais ainda a sociedade civil”. Em seu discurso de posse, Ézio Azevedo, revelou que irá realizar um congresso com tema principal “Ética na advocacia” e agradeceu a oportunidade de poder desempenhar o papel seguindo as diretrizes a ele atribuídas.

O deputado federal Moses Rodrigues destacou a importância da eleição do novo presidente. “A OAB tem um papel fundamental para a discussão de todos os temas relevantes, não somente na cidade de Sobral, mas de toda e região norte”. Ele também fez uma reflexão sobre os estudantes que estão finalizando a graduação em Sobral e principalmente no Centro Universitário Uninta, que dispõe de turmas em Tianguá e em Itapipoca também, ou seja, a região irá receber muitos profissionais da área em breve.





A solenidade encerrou por volta das 17h30.





Por Ana Karine / Sistema Paraíso