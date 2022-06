Força Tática realiza apreensão de aproximadamente R$ 100 mil em drogas em Monsenhor Tabosa

Uma grande ação policial na cidade de Monsenhor Tabosa, resultou na prisão de um foragido da polícia e um grande quantidade de drogas. O trabalho coordenado Tenente Freitas da Força Tática, capturou na tarde deste sábado (18), Francisco Antônio Rodrigues de Sousa, 21 anos, mais conhecido como “Balotelli”.





Ele estava em poder de uma grande quantidade de crack, maconha e cocaína. A polícia recebeu informações sobre a chegada do entorpecente no apartamento do acusado e foi ao local. Ao chegar e pedir permissão para entrar, os policiais se depararam com o acusado preparando a droga para ser comercializada.





A qualidade de drogas surpreendeu a todos os polícias envolvidos. Muito crack, maconha e Cocaína. Um prejuízo estimado entre 85 e 100 mil reais para o comércio de entorpecente na cidade.





A ação que contou com apoio excepcional do cabo Campelo e os soldados Tiago Sousa, James, Holanda, Arisson e Genevan todos da Força Tática coordenados pelo tenente Freitas, contou com ajuda repassada pela população no repasse das informações.





