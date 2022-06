TERROR EM ITAPAJÉ/CE: Criminosos atacam Câmara de vereadores e rádio local em retaliação por morte de traficante em confronto com a PM

Um homem foi preso e um adolescente de 17 anos capturado na madrugada deste domingo (19) suspeitos de atacar a Câmara Municipal de Itapajé, no interior do Ceará, e uma rádio local. Os ataques teriam sido motivados, segundo a PM, como resposta dos criminosos pela morte de um traficante durante um confronto com militares.





Os criminosos usaram coquetéis molotov, segundo a Polícia Militar (PM), e explodiram vidraças tanto da rádio, quanto da Câmara Municipal. Eles foram capturados horas depois do crime.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil autuou em flagrante um homem, de 26 anos, suspeito de crime de dano qualificado e tentativa de incêndio qualificada contra um órgão público municipal e uma emissora de rádio particular do município.

O homem foi identificado como José Henrique Sousa dos Santos, que possui antecedente por tráfico de drogas. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapipoca, unidade plantonista da região, por uma equipe da Polícia Militar. O adolescente também foi levado à unidade, após a dupla ser avistada em situação suspeita próximo à região do crime, na madrugada deste domingo, segundo a SSPDS.





De acordo com os primeiros levantamentos policiais, vidraças dos imóveis foram quebradas e havia artefatos incendiários, mas que não chegaram a pegar fogo. José Henrique dos Santos foi autuado em flagrante por dano qualificado e tentativa de incêndio qualificada. O adolescente foi ouvido e liberado em seguida.





Com informações do portal G1/CE