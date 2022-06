Grupo é preso com mercadoria furtada de shopping em Sobral

Quatro pessoas foram presas em uma abordagem realizada por policiais rodoviários federais. O grupo é suspeito de furtar mercadoria de um shopping na cidade de Sobral. A ação aconteceu na noite de terça-feira, 31, em São Gonçalo do Amarante.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram na BR-222, km 60, um veículo Ford/Fiesta conduzido por um homem de 24 anos. Três mulheres, de 19, 20 e 23 e anos de idade, estavam no carro como passageiras. Os antecedentes criminais do grupo foram verificados, e foi constato que duas das mulheres já tinham passagem por furtos.





Ao constatarem várias mercadorias no interior do carro, os agentes também solicitaram a nota fiscal da compra dos produtos. No entanto, os indivíduos informaram que não tinham o comprovante. A maioria dos produtos ainda estava etiquetada. Além disso, as peças apresentavam dispositivos de alarme antifurto. Com a suspeita da procedência dos itens, a equipe policial realizou o levantamento de mais informações e constatou furtos em algumas lojas de um shopping de Sobral.





Ao todo, foram apreendidos cinco celulares, 295 peças íntimas, 72 camisas, um perfume, um tênis infantil, uma sandália, duas bolsas, diversos produtos de limpeza, brinquedos infantis e bebidas energéticas.





As mercadorias e a quadrilha detida pela PRF foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Caucaia. No local, inicialmente, eles responderão pelos crimes de furto e associação criminosa.





(O Povo)