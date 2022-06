Homem se arrepende de furto e devolve computador após proprietária gestante perder o bebê

De acordo com informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, na madrugada desta quarta (01), uma viatura foi deslocada a uma parada de ônibus, após receber a informação de que um computador tinha sido abandonado no local.O equipamento abandonado se tratava de um computador que tinha sido furtado de dentro de um carro, próximo a CCAB Petrópolis, no último dia 27.





De acordo com o apurado pelo batalhão, o responsável pelo furto teria se arrependido do furto, após a dona do notebook, que estava gestante, perder o bebê pelo estresse causado no crime. O dispositivo foi abandonado em uma parada de ônibus na BR-101.





(Via Terra Brasil Notícias)