LAMENTÁVEL! Idoso que estava desaparecido é encontrado morto no Açude de Forquilha

Um idoso de 62 anos e identificado como Pedro França Pinto, foi encontrado morto no Açude de Forquilha, durante o início da manhã desta segunda-feira (27), no município forquilhense, na região norte do Ceará.





De acordo com familiares, Pedro era de Trapiá, na zona rural da cidade e estava desaparecido desde sábado (25), quando saiu com parentes para uma festa. A vítima fazia o uso de bebida alcoólica e se perdeu de seus acompanhantes.





No dia seguinte, familiares ficaram preocupados por ele não ter voltado para casa e divulgaram informações sobre o desaparecimento dele, nas redes sociais. O corpo do homem foi encontrado por moradores que caminhavam na parede no açude.





A Guarda Municipal de Forquilha, a polícia e a Perícia Forense foram acionados para o local. O corpo da vítima foi transladado para a unidade da Pefoce de Sobral.





(Sobral Portal de Notícias/SPN)