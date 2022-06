TRAGÉDIA EM TIANGUÁ/CE: Dois morrem e três ficam feridos após grave acidente na BR-222

Um grave acidente deixou duas pessoas mortas e outras três feridas, na BR-222, em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, durante a noite deste domingo (26).





De acordo com informações colhidas no local, uma caminhonete Hilux prata, de placa NAY7F32, colidiu com a lateral de um Celta após o segundo veículo avançar a preferencial. O sinistro aconteceu perto de um viaduto muito conhecido na cidade.





A caminhonete era ocupada por três pessoas, não identificadas. Segundo informações, duas foram arremessadas para fora do veículo e morreram. A outra foi socorrida para um hospital da cidade. No veículo Celta, onde estavam duas pessoas, os ocupantes ficaram feridos.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local controlando o trânsito na via. Os corpos dos mortos foram transladados para a unidade da Pefoce de Sobral.





(SPN)