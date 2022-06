IGREJA DEUS É AMOR COMEMORA 60 ANOS COM INAUGURAÇÃO DE MEMORIAL E MARCHA CRISTÃ EM SÃO PAULO

Fundada em 1962 pelo saudoso Missionário David Miranda, hoje, a igreja Pentecostal Deus é Amor está entre as 10 maiores denominações do Brasil e do mundo, com mais de 20 mil templos em países da América, África, Ásia e Europa.





As comemorações do aniversário da igreja começaram no último sábado, com a inauguração emocionante do Memorial Missionária David Miranda, um grande herói da fé. Já na manhã deste domingo, 12, a marcha cristã partiu às 10 horas numa caminhada de 2 km, que terminou ás 12 horas na sede da igreja. Faixas, bandeiras e cartazes comemorativos, eram levadas por milhares de fiéis pelas ruas do centro de São Paulo. A tarde, um culto na sede mundial, reuniu caravanas vindas de vários estados, marcando o jubileu de diamante da igreja. Dona Maria Neuza tem 75 anos, é membra da igreja há 40 anos e saiu de Goiânia para participar das comemorações em São Paulo.





David Miranda morreu em fevereiro de 2015, mas o seu legado na IPDA agora está exposto e poderá ser visto em fotografias e lembrado em alguns objetos pessoais que fazem parte do acervo do memorial. A visitação é gratuita e o local será aberto todos os dias da semana.





"Meu pai foi um grande herói da fé, mas a saúde desta igreja é oração e jejum". Destacou Débora Miranda. Ela conta que o que mais lhe emocionou foram os objetos do pai, muitas fotos e peças de roupas que a fizeram lembrar dos milagres que Deus operava através de suas orações. Ereni Miranda, esposa de David Miranda e atual diretora presidente do ministério, conta que chegou quando a igreja ainda tinha apenas três anos de fundação. "O memorial é muita saudade. Chorei, senti muita saudade e uma vontade grande de abraçá-lo". Contou Ereni. Ela destacou que o memorial sempre foi um desejo seu, para homenagear a memória do esposo. Leia Miranda e seu irmão David Miranda Filho destacaram os momentos que ajudavam o pai durante os programas de rádio e a mãe Ereni controlava a mesa de som.





O templo da Glória de Deus como David Miranda costumava chamar, fica na Av. do Estado, em São Paulo, com a dimensão de 65.000 m2, com capacidade para 60.000 pessoas, 500 automóveis e 140 ônibus no estacionamento.





Por Wellington Macedo