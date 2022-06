Vídeo: homem ataca padre em missa por não poder se casar pela 2ª vez

Um padre foi atacado durante a missa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Cachambi, zona norte do Rio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do ataque. Veja:





Enquanto o padre falava no púlpito, um homem de blusa branca aparece correndo pelo meio da igreja e avança em direção ao religioso. No mesmo instante, fiéis tentam tirar o agressor e impedir o ataque. No vídeo, é possível ouvir gritos pela igreja.





Segundo relato de testemunhas ao G1, a agressão teve uma origem inusitada: o homem queria se casar pela segunda vez, o que não é permitido pela Igreja Católica, e se revoltou com o padre. O religioso teve ferimentos leves e optou por não denunciar o agressor.





O Metrópoles procurou a Arquidiocese, mas até a conclusão da reportagem, não obteve retorno.





Com informações do portal Metrópoles

Vídeo YouTube