INUSITADO: Time marca 41 gols contras em um único jogo e é banido do futebol

Marcar um gol contra é algo que acontece nas partidas de futebol. Agora, fazer isso mais de 40 vezes num mesmo jogo é inédito e muito suspeito. O clube Nsami Mighty Birds perdeu um jogo por 59 a 1 para o Matiyasi FC, na quarta divisão sul-africana, no mês passado, mas 41 deles foram marcados contra a própria baliza.

Além disso, o Nsami também teve quatro jogadores expulsos, terminando o confronto com apenas sete atletas em campo.





"Descobrimos que o árbitro estava apenas escrevendo - 'o jogador número 2 marcou 10 gols, o jogador número 5 marcou 20 gols' e assim por diante. Mas houve 41 gols contra, então como eles registraram isso?", disse o presidente da região de Mopani, Vincent Ramphago, à BBC Sport.





Com toda essa situação, a suspeita de manipulação de resultados foi levantada pelos responsáveis. Isso porque o Matiyasi estava lutando com o Shivulani Dangerous Tigers pelo título do campeonato.





Antes dessa partida inusitada acontecer, os Tigers haviam vencido o Kotoko Happy Boys pelo placar impressionante de 33 a 1.





O que também ajudou a levantar suspeitas é que no início da temporada os placares dos jogos entre esses times foi bem diferente -um empate e uma vitória por apenas um gol de diferença.





Dessa forma, os quatro clubes envolvidos receberam banimentos vitalícios, enquanto os dirigentes das equipes envolvidas foram banidos entre cinco e oito anos e os árbitros não podem trabalhar no futebol por 10 temporadas.





Essas pessoas não respeitam o futebol e não podemos permitir que isso aconteça novamente", completou.





Fonte: Portal UOL