POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Núcleo de Roubos e Furtos (NRF) da Delegacia Municipal de Sobral, prendeu, na noite dessa quinta-feira (9), cinco pessoas suspeitas de envolvimento em um crime de furto registrado em um shopping no município de Sobral. As capturas ocorreram na cidade de Caucaia.

A unidade policial deu início às investigações logo após o crime ser registrado. Conforme os levantamentos policiais, indivíduos teriam subtraído objetos de lojas varejistas localizadas em um shopping de Sobral. Durante as investigações, cinco pessoas foram identificadas. Após diligências, os suspeitos foram localizados e presos na cidade de Caucaia (AIS 11).





Os suspeitos foram identificados como Alessandra Lopes Lino (24), Marcos William dos Santos Oliveira (29), Mayara Mirna Gomes da Silva (29), Myrian Barbosa Freitas (23) e Rosimara Albertino do Nascimento Vieira (32). Todos os suspeitos já possuem antecedentes criminais por furto. Com eles, foram apreendidos todos os bens subtraídos, os quais serão restituídos às empresas.





O grupo foi autuado em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Após a realização dos procedimentos cabíveis, os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça. A ação teve apoio de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).