Criatura não identificada aparece em zoológico; veja foto

Vez ou outra, imagens de criaturas não-identificadas são flagradas por câmeras de segurança rondando zonas rurais ou até mesmo ruas de cidades desertas. Muitas vezes, especula-se que trata-se de um chupa-cabra, suposta criatura que ataca animais em zonas rurais.





Desta vez, o suposto chupa-cabra apareceu em um zoológico de Amarillo, uma cidade do Texas, nos Estados Unidos. A aparição ocorreu no dia 21 de maio, mas foi revelada somente nesta semana pelo perfil oficial no Twitter da prefeitura da cidade.





Com pernas que parecem humanas, mas parte superior lembrando a de um animal, a criatura foi vista rondando o zoológico da cidade por volta das 1h30. A grande questão é que sequer as autoridades sabem dizer a origem da criatura.





“É uma pessoa com um chapéu estranho que gosta de andar à noite? Um chupa-cabra? Você tem alguma ideia do que poderia ser esse objeto não identificado pode ser?”, publicou o perfil.





Na internet, muitas pessoas levantaram teorias sobre a origem da criatura. “Meu palpite seria coiote pulando a cerca girando um pouco para a direita de estar diretamente de frente para a câmera. Provavelmente está embaçado em comparação com os arredores devido à velocidade do salto médio do coiote e ao baixo tempo de luz/exposição que a câmera possui”, escreveu uma pessoa.





Via Terra Brasil Notícias