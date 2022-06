Jovem marca o 22 de Bolsonaro na pele com ferro em brasa

Um jovem de 17 anos decidiu marcar o número 22, legenda do partido do presidente Jair Bolsonaro (PL), na pele, com o uso de um ferro em brasa. O ato ocorreu durante um leilão de gado em Mirassol D’Oeste, cidade que fica a 297 km de Cuiabá, Mato Grosso.





De acordo com Layane Moreira, mãe do adolescente chamado Guilherme Henrique Moreira Santos, a atitude se deu porque o jovem sentiu-se “desafiado” por amigos esquerdistas. O pai de Guilherme foi o coordenador do evento onde ocorreu o episódio.





– Guilherme estava trabalhando na equipe de manejo do gado. Meu filho tem um grupo de amigos de esquerda e ele se sentiu desafiado. E, como é um menino bem rústico e corajoso, pediu para um menino carimba-lo. Um não aceitou, mas o outro sim e fez a marca – contou a mãe.





O ferro em brasa é utilizado para marcar bois em fazendas e foi a forma “rústica” que Guilherme encontrou para reagir a provocações dos amigos. Ainda de acordo com a mãe, o jovem já é emancipado, mas ela levou um susto quando viu o resultado da “tatuagem”.





O jovem foi levado ao médico, e a ferida já está cicatrizando. A foto da marca inusitada viralizou nas redes sociais após Layane enviar para uma amiga.





A mãe ainda contou ao site local RDNews que Guilherme é um bom menino e sonha em conhecer o presidente Jair Bolsonaro.





– Ele é apaixonado pelo Bolsonaro. E por isso fez. Mas, agora a ferida já está cicatrizando, um pouco dolorosa. Mas está bem. Não briguei, porque ele é um bom menino. No momento lá, falei: “e daqui a 4 anos?”. Não sabemos o quem vem por ai. Vai que não é mais o Bolsonaro ou se ele mudar de partido? Mas brigar não. Já está feito – relatou. (Pleno News)