Tenente Evangelista Martins morre de infarto fulminante aos 48 anos, em Hidrolândia

Faleceu na manhã deste sábado (25), aos 48 anos, o tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará, Sebastião Evangelista Martins.





Natural de Ipu e residente em Hidrolândia, o mesmo se sentiu mal, sofrendo um infarto fulminante e chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal daquela cidade, porém não resistiu e faleceu. Uma equipe do SAMU e o helicóptero da Ciopaer chegaram a ser mobilizados para tentar ajudar no socorro, mas infelizmente não foi possível.





Segundo informações, na noite de ontem o mesmo havia se submetido a exames para verificar se estava com dengue. Mais cedo, o militar escreveu uma mensagem num grupo de PMs, confirmando que estava escalado para uma operação hoje em Monsenhor Tabosa e Tamboril e complementando com um versículo bíblico: "Assim diz o senhor, vinde a mim os cansados e oprimidos, pois é deles o reino do céu", vindo a óbito momentos depois.





Com passagens pelas cidades de Ipaporanga, Nova Russas, Sobral e Canindé, Evangelista estava há 29 anos na corporação, desde setembro de 1993, e atualmente lotado na 3ª Companhia de Santa Quitéria, ao lado do comandante Major Rivelino Veiga.





Ao A Voz de Santa Quitéria, Major Veiga lamentou profundamente que "a instituição perdeu um grande oficial, a sociedade perde um grande trabalhador e eu perdi um grande amigo".





Em nota, o comando da Polícia Militar do Ceará se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que colocou o aparato da Instituição à disposição. "Informações acerca do velório e sepultamento serão atualizadas posteriormente", informou.





(A Voz Sta. Quitéria)