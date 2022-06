Mãe de Safadão chora ao falar de doença do artista e pede orações por recuperação

Dona Bill, a mãe do cantor Wesley Safadão, gravou uma série de vídeos chorando nas redes sociais para comentar a internação do cantor. “Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus”, escreveu ela na legenda das imagens.





Desde o último sábado (25), Safadão passa por fortes dores nas costas por conta de uma hérnia. Em comunicado oficial, a equipe do cantor revelou que ele segue internado para realizar um “tratamento intenso”.





“Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço orações para a saúde dele aos fãs, amigos e familiares”, continuou Dona Bill no relato emocionado.





HÉRNIA DE DISCO





Segundo relato da assessoria do artista, Wesley “apresentou um quadro de espondilodicopatia degenerativa da coluna lombosacra associada a hérnia discal lombar, com importante compressão das estruturas neurológicas dentro do canal vertebral”.





Já nesta quinta-feira (30), a equipe do cantor voltou a afirmar que ele deve permanecer em repouso para nova avaliação médica, enquanto ainda está sentindo dores na coluna e dormência.





(Terra Brasil Noticias)