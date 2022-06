DENÚNCIA DO INTERNAUTA: A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ NA "UTI"

Internauta envia denúncia para o Blog Sobral 24 horas, relatando que procurou atendimento médico no PSF do Bairro da Estação, mas não foi atendido.

Veja a íntegra da denúncia:

"Boa tarde! Queria fazer um desabafo.





Eu hoje estou com quadro sintomático parecido com dengue, dores no corpo principalmente nas articulações, calafrios e febre e dor de cabeça.





Tive que procurar um atendimento médico no então denominado POSTO de SAÚDE localizado na rua da estação férrea.





Pois bem eu saí de casa com todos esses sintomas, enfrentando o sol da tarde, até o posto e chegando lá estavam todos os funcionários do posto incluindo o médico, e me disseram que hoje não iriam atender ninguém porque estavam em reunião.





Ué! Ai me veio a mente, e doença pausa até a reunião acabar?





Doença não escolhe dia e nem horário, isso é um descaso a população sobralense!





Prefeito IVO vc quando fica doente vc espera seu médico sair da reunião ora ser atendido talvez sem certeza…