OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE COMBATE AO TRÁFICO RESULTA EM PRISÕES EM SOBRAL E EM FORTALEZA

Após investigações do núcleo especializado da Delegacia Regional de Sobral, os policiais identificaram um homem suspeito de envolvimento em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade. Dessa forma, a unidade policial representou ao Poder Judiciário pela busca e apreensão e também pelas prisões preventivas dos investigados. Com as decisões judiciais em mãos, os policiais saíram em diligências e capturaram Nicholas Melo Pessoa (21) em sua residência, no bairro Junco.





Durante as buscas, Nicholas foi localizado na posse de instrumentos perfurocortantes, itens usados no consumo e venda de drogas, duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro, além de cerca de 700 gramas de substância análoga à maconha e três cogumelos alucinógenos. A equipe policial conduziu Nicholas à Delegacia Regional de Sobral, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na delegacia, Nicholas também foi autuado em flagrante também pela traficância de substâncias entorpecentes. Após os procedimentos, o homem foi encaminhado a uma unidade do sistema prisional, onde encontra-se à disposição do Poder Judiciário.