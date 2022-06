Marido acusa esposa de servir macarrão instantâneo em todas as refeições e pede divórcio

Um homem decidiu pedir o divórcio e alegou que a esposa servia macarrão instantâneo em todas as refeições do dia.





O caso veio à tona depois que um juiz indiano, identificado como ML Raghunath, contou ao jornal New Indian Express os casos de rompimentos que já julgou.





O magistrado relatou que a ocorrência foi registrada em um tribunal da cidade de Ballari, no sul da Índia.





“O marido disse que a esposa não sabia preparar outra comida além do macarrão Maggi (marca do produto)”, disse o juiz. “Era macarrão no café da manhã, almoço e jantar”, completou.





Além disso, segundo o marido, a mulher trazia apenas macarrão instantâneo quando retornava do mercado.





O processo foi concluído como um divórcio de consentimento mútuo.





Créditos: Diário VIP