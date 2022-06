“Nós queremos eleições limpas, confiáveis e auditáveis”, diz presidente Bolsonaro

O presidente Jair Messias Bolsonaro defendeu que as eleições de 2022 sejam limpas e auditáveis durante discurso no 24° Congresso Internacional da Visão Celular no Modelo dos 12, ocorrida neste sábado (18) na igreja do Ministério Internacional da Restauração.





“Nós queremos respeito. Nós queremos eleições limpas, confiáveis e auditáveis. Isso é pedir muito?”, salientou o presidente Bolsonaro após explicar os bastidores do que aconteceu durante o dia 7 de setembro.





“O povo padece por falta de conhecimento”





O presidente Bolsonaro também explicou que no dia 7 de setembro, onde a oposição esperava um golpe e muitos apoiadores estavam com o “sangue quente” contra STF, uma revolta popular seria usada para exterminar o governo Federal, por meio de sanções internacionais para desestabilizar a economia e acabar com qualquer possibilidade de residência e liberdade no país.