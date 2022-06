A Meia Maratona de Sobral ficou dois anos parada, mas foi só pra pegar fôlego!!! Esse ano, pós fase crítica da pandemia, a corrida volta a ocupar o calendário esportivo sobralense e as comemorações do aniversário de 249 anos do município. Já guarde a data de 23 de julho e siga as redes sociais para acompanhar as novidades. Em breve, mais informações sobre a tradicional Meia Maratona de Sobral!!!