Motorista de ambulância é preso com mais de 4 kg de cocaína enquanto transportava paciente em Iguatua/CE

Um homem foi preso nesta segunda-feira (6) transportando 4,2 kg de pasta base de cocaína em uma ambulância vinculada ao Hospital Regional de Iguatu, no centro-sul do Ceará. No momento da prisão ele transportava um paciente vindo de Fortaleza para Iguatu. O motorista, que já responde por tráfico de drogas e associação para o tráfico, é servidor público municipal.





A Polícia Militar informou que o suspeito dirigia a ambulância quando foi abordado em frente ao posto de fiscalização do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE). Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram além da droga, uma quantia em dinheiro, uma máquina de cartões e um aparelho celular que foram apreendidos.





A secretaria de Saúde do município confirmou que a ambulância pertence ao município e que está disposta a colaborar com a polícia, repassando as informações necessárias e tomando as medidas administrativas cabíveis em relação ao caso.





O servidor público foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Iguatu, onde foi autuado, novamente, por tráfico de drogas. Agora, a Polícia Civil vai seguir com as investigações sobre o caso. A apreensão foi realizada pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).





(G1/CE)