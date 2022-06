Homem leva tiro na testa, cai de moto e vai para casa dormir

Um homem de 25 anos levou um tiro na testa neste sábado (4) enquanto andava de moto por um bairro de Araguaína, no norte do Tocantins. Segundo a polícia, ele não procurou ajuda médica, abandonou a moto e foi para casa dormir. A bala, que ficou amassada, foi encontrada pela PM no meio da rua.





A PM foi chamada pela mãe da vítima, que acordou e viu manchas de sangue nas roupas do filho. A polícia informou que encontrou o jovem sentado em uma cadeira com um ferimento na testa, de onde escorria algo que, segundo os agentes, parecia ser massa encefálica. Apesar disso o homem estava consciente e lúcido. Ele, inclusive, contou aos militares quem fez o disparo.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e levou a vítima para o Hospital Regional de Araguaína.





O caso ocorreu na Rua Camboriú, no residencial Itaipú. A PM fez buscas na região, mas não conseguiu localizar o suspeito.





A moto que a vítima conduzia foi encontrada na rua Santa Inês, no setor Raizal. Ao lado do veículo, havia vestígios de sangue e o projétil que atingiu o jovem. A motocicleta, então, foi entregue ao pai da vítima. A Polícia Civil abriu investigação.





