Mulher é suspeita de envenenar “amiga” e furtar botijão de gás

Uma mulher supostamente envenenou sua “amiga” com bolinhos de carne para aplicar um furto. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado com emprego de veneno, furto e dano, ocorreu na tarde desta quinta-feira (16), em Ponta Porã, município localizado a 346 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.





De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na delegacia da cidade, a autora do crime teria levado alguns bolinhos de carne para a amiga comer. Pouco depois, a vítima, de 33 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhada de ambulância para o Hospital Regional do município.





O médico responsável pelo atendimento constatou envenenamento, e a mulher passou por uma lavagem gástrica.





Ainda conforme o registro policial, a mulher retornou para sua residência depois de ter recebido alta, mas a encontrou toda revirada. A suspeita deixou o local do crime com duas televisões, aparelho de DVD e botijão de gás.





Agentes policiais foram até o endereço da autora e encontraram alguns pertences da vítima. Em depoimento, a mulher alega que não furtou os bens da amiga, apenas havia levado para sua casa para que ninguém roubasse, e se justificou dizendo que não levou nenhuma comida para a vítima. (Pleno News)