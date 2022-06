URGENTE: Terceiro suspeito por morte de Dom e Bruno é preso

Jeferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, foi preso na manhã deste sábado (18). Ele é o terceiro suspeito por envolvimento no caso dos assassinatos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira.





Segundo o delegado Alex Perez Timóteo, Jeferson tem participação direta no caso, desde a emboscada até a ocultação dos corpos. Ele se entregou na delegacia de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.





“Conforme todas as provas, todos os depoimentos colhidos até o momento, ele estava na cena do crime e participou ativamente do duplo homicídio ocorrido”, afirmou o delegado ao G1.





Até então, duas pessoas já foram detidas no caso, os irmãos Amarildo “Pelado” da Costa de Oliveira e Oseney “Dos Santos” da Costa de Oliveira, que confessaram parte no crime.





Créditos: O Antagonista