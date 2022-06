Lula revela que procurou Calheiros e FHC para libertar sequestradores de Abílio Diniz

Diniz foi sequestrado em 1989. O pedido de Lula teria ocorrido em 1998. As informações são do PODER360.





Os sequestradores eram argentinos, chilenos, canadenses e também havia um brasileiro. Os canadenses foram extraditados em 1998, após acordo com o Canadá.





O petista relembrou o caso durante um evento de pré-campanha em Maceió (AL).





– Esses jovens, que tinham argentinos, tinha gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. Teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque eles estavam em greve de fome e iam entrar em greve seca [ficar sem comer e beber]. A morte seria certa. Aí então eu fui procurar o ministro da Justiça chamado Renan Calheiros.





O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nomeou Calheiros para comandar o Ministério da Justiça em 1998. O cargo foi ocupado por ele até 1999.





Segundo Lula, o então ministro o aconselhou a conversar com FHC. De acordo com o petista, Cardoso pediu em troca uma ajuda para que a greve de fome fosse encerrada.





– E eu fui na cadeia no dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falar: ‘Olha, vocês vão ter de dar a palavra para mim, vocês vão ter de garantir pra mim, que vão acabar com a greve de fome agora e vocês serão soltos’. Eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos. E eu não sei aonde que eles estão agora.





No início de 1999, os estrangeiros foram extraditados e o brasileiro recebeu indulto. (Pleno News)