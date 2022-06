Policial militar é encontrado morto em Natal, com perna e cabeça arrancadas, VEJA VÍDEO

Um policial militar foi encontrado morto na Zona Norte de Natal nesta sexta-feira (17). Segundo as informações divulgadas pelo jornalista Sérgio Costa, no programa Metendo a Colher da 96 FM, o homem havia sido morto, possivelmente, por membros de uma facção criminosa e estava desaparecido desde o último domingo.





Após receber a informação da possibilidade do corpo estar localizado na comunidade de Beira Rio, no mangue do Rio Potengi, viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep-RN) se dirigiram até a região para encontrá-lo.





As equipes da perícia confirmaram à 96 FM que o homem morto se tratava do policial reformado Soldado Gomes. Ele havia se afastado das atividades na segurança pública devido a um acidente de moto ocorrido em 2003.





No vídeo abaixo, o jornalista Sérgio Costa dá mais detalhes sobre o caso:

Com informações de 96 FM Natal