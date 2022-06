Desemprego continua em Sobral!

Na busca do primeiro emprego, ou na fuga do desemprego, muitos jovens participam de cursos técnicos na esperança de conseguir uma vaga no mercado de trabalho, mas não é tão simples assim na hora de passar de fase em uma seleção.





O jovem Aldelano Oliveira, de 24 anos, adquiriu formação em vigilância patrimonial e pretende que sua história mude a partir da educação. Apesar de já ter realizado serviços prestados como garçom e entregador, ele acredita que o ensino é uma porta que se abrirá para conquistar seu sonho.





“Como eu não arrumava nada de carteira assinada, já fui panfletista, garçom e entregador. Já diversas coisas, aí fiz o curso de vigilante pra ver se arranjava uma vaga na área da segurança, mas até agora nada. Já entreguei currículo em várias empresas e estou esperando um retorno”, explica o rapaz.

Por Ana Karine / Sistema Paraíso