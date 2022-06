Ônibus universitário de Ipu sofre acidente e quase cai em barranco

Um grupo de universitários sofreu um acidente no final da noite desta quarta-feira (1º), na BR-403, entre os municípios de Varjota e Cariré. O ônibus universitário é do município de Ipu e tinha como destino a cidade.





De acordo com informações, o ônibus seguia caminho quando saiu da estrada e recuou para o canteiro da BR, quase desceu um barranco e caia em um açude. O acidente assustou os universitários que ficaram nervosos com o ocorrido.





O ônibus tinha saído de Sobral com destino a Ipu. Imagens que registraram o momento mostram que o ônibus, um modelo escolar, saiu da pista e quase tombou lateralmente no barranco. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Ninguém ficou ferido.





Portal A Voz de Sta. Quitéria