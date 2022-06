“Não fico ao lado de bandido”, dispara Ciro sobre possibilidade de aliança com Lula

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) descartou qualquer possibilidade de aliança com o ex-presidente Lula (PT). Em entrevista ao Papo Antagonista, nesta sexta-feira (3), o pedetista acusou o petista de ser enganador.





“Eu vou falar com todos as letras. Eu não fico ao lado de bandido em nenhuma circunstância. Seja bandido de PT, seja bandido de Bolsonaro. Eu não faço campanha ao lado de bandido nunca mais. Nunca mais. Por nenhuma ordem de consideração”, disparou.





Essa radicalização de Ciro contra Lula faz aumentar as chances de um rompimento do PT com os FG nas eleições de outubro no Ceará.





(Portal CN7)