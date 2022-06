OPORTUNIDADE: Grendene anuncia mais de mil vagas para as unidades de Sobral e Fortaleza

A Grendene anuncia mais de 1.000 vagas para as unidades de Sobral e Fortaleza. Para Sobral são 670 oportunidades para ajudantes de produção e 180 para aprendizes e em Fortaleza 170 vagas. Este ano a empresa conta com uma nova tecnologia para o processo seletivo: além do cadastro feito online, a documentação dos candidatos será inserida de forma digital com o objetivo de melhorar a experiência dos candidatos, trazendo maior comodidade, agilidade e transparência no processo.





Para estas vagas, as inscrições ocorreram no mês de abril e os candidatos estão sendo convocados conforme a confirmação das vagas. Havendo necessidade, novas inscrições serão abertas.





A Grendene reforça que o único canal utilizado para a análise dos currículos dos candidatos é o site e a comunicação é feita através do e-mail informado pelos candidatos que deve ser monitorado com frequência.





Dúvidas Frequentes:





1. O que mudou no processo seletivo da Grendene?





Desde de 2021, todos os candidatos estão se cadastrando nas vagas através da plataforma Gupy, uma empresa contratada pela Grendene para trazer uma nova experiência de seleção para os candidatos e agilidade no processo. Este é o único canal usado pela equipe de Seleção para identificar candidatos para as vagas disponíveis. Os formatos de recrutamento como entrega de currículos, bilhetes, ofícios, papéis não serão adotados. Nesta plataforma o candidato faz seu cadastro, testes e monitora em qual etapa do processo se encontra, de forma online, transparente e auto explicativa. Para 2022 a novidade é a inclusão da documentação de forma digital.





2. Como se cadastrar ou candidatar nas vagas?





Os candidatos devem acessar o site da Grendene para se candidatar nas vagas. Seguindo o seguinte caminho:









2. No site, clique no ícone: Faça Parte





3. Baixe a barra de rolagem e vá no ícone: Ir para Gupy





4. Você será direcionado para as vagas em aberto.





5. Abra a vaga de seu interesse e clique em se candidatar.





6. Se você já tiver cadastro, sua inscrição será realizada de forma automática naquela vaga que escolheu;





7. Caso não tenha cadastro, você precisa realizá-lo.





3. Problemas no cadastro/inscrição:





O candidato tem total responsabilidade sobre o seu cadastro. Para a segurança e proteção, terceiros não poderão alterar dados ou fazer novas senhas. Assim, é de extrema importância que o candidato, ao fazer o cadastro, anote o email e senha.





Para todos os problemas de cadastro como, por exemplo: cadastro de CPF errado, identificação já cadastrada, esqueceu o email ou senha, entre outros, você deve fazer da seguinte forma:





1. Colocar no google: gupy central de ajuda a candidatos





2. Clique em enviar uma solicitação





3. Descreva seu problema e aguarde que o time de Suporte da Gupy irá entrar em contato via novo email informado.





Todo contato será com o time de suporte da Gupy. Não é necessário ir à Grendene ou ligar, pois pela Lei de Proteção de dados, apenas o candidato pode fazer qualquer alteração no seu cadastro.





4. Quando e como incluir a documentação digital?





Os candidatos que avançarem nas etapas receberão por email um link para incluir a documentação digital. É uma ferramenta autoexplicativa.





PASSO A PASSO PARA A INCLUSÃO DIGITAL DOS DOCUMENTOS:





1. Incluir todos os documentos que estão como o asterisco vermelho (*), estes são os obrigatórios;





2. Fotos não podem ser trêmulas, não devem ter acessórios como óculos escuros, bonés, fones de ouvidos e devem ter fundo de uma única cor. Esta será a foto do crachá, caso o candidato seja contratado.





3. Atenção para não confundir a inclusão de uma foto de um documento no campo errado;





4. Confira se todas as informações digitadas estão corretos.





5. Toda a documentação deve ser 100% incluída. Pendências, impedirão o candidato de avançar no processo.





Para dúvidas e dificuldades em relação ao link e a inclusão da documentação digital você pode falar com a equipe de suporte, respondendo ao email enviado com o link.





Com informações do Portal Sobral Online