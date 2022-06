Bolsonaro alerta: "Eleições irão definir se viveremos como brasileiros ou venezuelanos"

Nesta quinta-feira (30), durante um evento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre as eleições deste ano. Ele pediu os presentes para escolherem bem o candidato em outubro.





As declarações ocorreram durante entrega de casas do programa Casa Verde e Amarela. Antes de iniciar seu discurso, Bolsonaro afirmou que, “quando os bons se omitem, os maus vencem”.





– A todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe o nosso Brasil e que nos dê tranquilidade para bem decidir o futuro do nosso país. (…) Decidam não com o coração ou com a emoção, decidam com a razão. (…) Porque o teu ato em outubro do ano que vem pode simplesmente definir a maneira como você vai viver, como brasileiro ou venezuelano. E nós sabemos muito bem o que queremos – pontuou.





Além de Bolsonaro, estavam presentes ainda o general Walter Braga Netto, e a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina.

(Pleno News)