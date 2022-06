Padeiro é morto a facadas por patrão após chegar atrasado

Um padeiro foi vítima de homicídio nesta segunda-feira (27), após se desentender com seu patrão por conta de seus atrasos no trabalho. O crime foi registrado no município de em João Câmara, no Rio Grande do Norte.





De acordo com informações de testemunhas à Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o dono do estabelecimento, que encontra-se foragido. Ele teria desferido dois golpes de faca em Francisco Rogério Dantas, de 45 anos, após uma intensa briga devido aos atrasos do funcionário.





A PM foi acionada, mas quando os agentes chegaram no local, Francisco já estava morto, e o suspeito havia fugido. A padaria, local do crime, foi isolada pela polícia. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa Polícia Civil (DHPP).