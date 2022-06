POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO !

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante durante uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Sobral. A ofensiva policial foi realizada na tarde dessa terça-feira (7), na cidade de Sobral. O suspeito foi capturado quando recebia uma encomenda com 25 selos de LSD oriundas do estado de São Paulo.





O trabalho investigativo iniciou após a unidade policial receber informações sobre uma encomenda que chegaria na cidade de Sobral. A investigação contou com apoio do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), da Delegacia Regional de Sobral, resultando na identificação e localização do destinatário da encomenda. Com as informações levantadas, a equipe realizou uma ofensiva e abordou um homem de 25 anos no momento em que ele recebia o material ilícito. As investigações policiais apontam ainda que a droga é oriunda do estado de São Paulo e que foi transportada até o município de Sobral, onde o homem recebeu os ilícitos, e posteriormente seria distribuída na região. Com ele, os policiais encontraram 25 selos de LSD, além de um aparelho celular.





O suspeito, que não será identificado para não atrapalhar o andamento das investigações, foi conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e tráfico interestadual. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional, onde encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o fato visando identificar outras possíveis pessoas envolvidas no crime.