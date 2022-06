Náutico fica sem camisa e partida contra o Vasco atrasa 15 minutos, uniformes chegaram de moto, VEJA VÍDEO

A partida entre Náutico e Vasco, pela Série do Brasileiro, na noite desta terça-feira (7), no estádio Arruda, em Recife, começou com 15 minutos de atraso por um motivo inusitado: a equipe do Náutico estava sem as camisas de jogo. As peças chegaram via motoboy totalmente às pressas. Como flagrado pelos internautas e divulgado nas redes sociais.





Lançado às vésperas da partida contra o Vasco, o novo uniforme não foi devidamente silcado com os patrocinadores a tempo do jogo. As peças chegaram enquanto o hino nacional, da apresentação da partida, já tocava no estádio, com a equipe do Vasco perfilada. O jogo marcado para às 19h, só começou às 19h15. Os atletas do Náutico só subiram para o campo às 19h13.





Outro fato inusitado, já com a bola rolando, foi a paralisação do jogo, ainda no primeiro tempo, porque um torcedor passou mal na arquibancada. A única ambulância presente no Arruda precisou atender o torcedor, desguarnecendo a dedicação exclusiva e obrigatória do veículo para atendimento médico da partida.

